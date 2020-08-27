Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın yanma anı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerjideki dışa bağımlılığı bitirmek için büyük önem verdiği doğal gaz ve petrol arama çalışmaları neticesinde Türkiye, tarihinin en büyük rezervini buldu. Karadeniz’de Fatih sondaj gemisinin yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda 320 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Türkiye’ye yaklaşık 7 yıl yetecek olan rezerv, diğer kaynaklar bulunana kadar dışa bağımlılığı büyük oranda bitirecek. Aynı zamanda ikinci müjdenin de çok yakında olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklandı.

Yunanistan gibi Türkiye düşmanlarının, Türkiye’nin yürüttüğü faaliyetlere karşı çıkmasına alışmılken, yurt içindeki memleket muhaliflerinin de çalışmalara taş koymak için elinden yapması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle CHP’nin sözcüsü gibi köşe karalayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil gibi Kemalistler, Türkiye’nin gaz bulmadığını ve bunun sadece bir seçim çalışması olduğunu iddia ederek büyük bir rezilliğe imza attı.

CEVAP TARANOĞLU’NDAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Karadeniz’de bulunan doğal gazın denek tüplerinin laboratuvar görüntülerini paylaşarak, gazın bulunmadığı yalanını ortaya atan memleket muhaliflerine cevap verdi.