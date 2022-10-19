Cumhurbaşkanı: Avrupa gazı Türkiye'den alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Gaz izleme sensörleri 24 saat boyunca çalışmaktadır"

"Kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. Amasra madenimiz son teknoloji güvenlik sistemine sahiptir. Metan gazı tüm dünyada madencilerin korkulu rüyasıdır, madenlerde gaz izleme sensörleri 24 saat boyunca çalışmaktadır.

Arama kurtarma tamamlandı

Kazanın yaşandığı andan itibaren devletimiz tüm kurumları ile olaya müdahale etmiş, 18 saat içinde arama kurtarma tamamlanmıştır.

Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz, çalışma sonrasında öğreneceğiz. Rapor çıkana dek her şey spekülasyondan ibaret.

Yaralılar taburcu edildi

İstanbul'da tedavi gören 6 yaralıdan bazılarının durumu iyiye gidiyor. En ileri teknoloji Çam ve Sakura Hastanesi'nde mevcuttur. Bartın'da tedavi gören yaralıların tamamı ise taburcu edildi.

Kurumlarımız canla başla konuyla ilgili görevlerini yapmaktadır. Ayrıca afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık. Çeşitli bakanlıklara bağlı denetimlerin en yoğun uygulandığı yerlerden birisi Amasra’daki ocağımızdır. Bir kaza meydana gelmişse önüyle arkasıyla sebeplerini araştırıp bulmak, gereğini yapmak bizim vazifemizdir. Hayatını kaybeden madencilerin geride bıraktıkları devlete emanettir.

"Gözünün yaşına bakmayacağız"

Kaza raporlarının ortaya çıkmasının ardından, ihmali görülen kim varsa gözünün yaşına bakmayacağız.

Can söz konusu olduğunda affımız söz konusu olamaz. Hayatını kaybeden her madencimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kadere inanan insanlarız. Elbette tespit edilince suçlunun yakasına yapışacağız, yaparken Rabbimizin yazgısına da teslim olacağız

Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

CHP’li vekilin meclisteki şovuna tepki

Bay Kemal önce adamlarına sahip çık. Meclis'in kürsüsünde çekiçle telefon kırmaya kalkmasınlar. Bu ahlaki değildir, edebe adaba terstir. Siz bunları yapadurun, Parlamento Meclis içtüzüğünü süratle değiştirmelidir. Bu işler böyle yürümez. Daha bunlar bu tüzükle çok çekiçle gelir telefon kırar, başkasının kafasını da kırar. Bunlara eyvallah mı edeceğiz. Bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir.

"Putin ile hemfikir olduk!"

Avrupa doğal gazı nereden temin edeceğiz diye fellik fellik arayış içinde. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir problemi yok. Putin ile hemfikir olduk. Avrupa doğal gazını Türkiye'den temin edecek.

2023 Bütçesi

2023 bütçemizde her kesimi koruyacak ve yatırımları kesintisiz sürdürecek bir anlayışı esas aldık. Turizmde 50 milyon turist ve 40 milyar dolara giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileriye taşıyacağız

Asgari ücret zammı açıklaması

İstihdamımızın 31 milyonu geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması, işsizliğin tek haneye düşmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Ülkemizin kağıt üstündeki hesaplarla değil istihdam ve üretim ile şekillenmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Ülkemizin ve milletimizin dinamizmi öyle büyük ki, bir kaybı başka bir yerden süratle tamamlayabiliyoruz. Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında daha büyük adım atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Dün Dünya Kadın Çiftçiler günüydü ve kadın çiftçilerimizle buluştuk. Maşallah hepsi taşı sıksa suyunu çıkarır. Ama kusura bakmasınlar beylere diyorum ki, hanımlarınızı tarlaya kendinizi de kahveye sürmeyin. Beraber olacaksınız.

Dezenformasyonla mücadele

TBMM geçtiğimiz hafta tarihi öneme sahip bir kanunu kabul etti. Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen bu kanun gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde zaten vardır ve uygulanmaktadır.

TBMM geçtiğimiz hafta tarihi bir kanunu kabul etti. Kamuoyunda "Sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen bu kanun dünyanın pek çok yerinde zaten vardır. Ülkemizi bu düzenlemeye kavuşturduğu için Meclisimize teşekkür ediyorum.

Bu düzenlemeye karşı çıkanlar var. Başta ana muhalefet. Dezenformasyon yasası acil bir ihtiyaçtı, ana muhalefet karşı çıktı, çünkü işlerine gelmiyor. Bu kanun keyfe keder bir düzenleme değil, artık daha fazla geciktirilmesi mümkün olmayan acil bir ihtiyaçtır. Ana muhalefet buna da karşı çıktı çünkü işlerine gelmiyor. Dezenformasyon Yasasına karşı çıkanlar linç kültüründen beslenenlerdir.