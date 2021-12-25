AjansHaber.com.tr Dünya Aliyev, yaş gününü barfiks çekerek kutladı

Cumhurbaşkanı Aliyev, yaş gününü barfiks çekerek kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60’ıncı yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı.

Aliyev’in eşi Mehriban Aliyeva, bugün 60 yaşına giren Aliyev’in barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev barfiksi tamamladıktan sonra “15 defa, 60 yaşında” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Aliyev 60. yaş gününde, işgalden kurtarılan Karabağ’daki Hadrut kasabasını ve Şuşa şehrini ailesiyle birlikte ziyaret etmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da "tedarik zinciri" zirvesi!
İtalya ve İngiltere'de kabus zirve yaptı
Çin'in Şian kentinde sokağa çıkmak yasaklandı
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan suikast uyarısı
Hz. Muhammed'e hakaret, sanat özgürlüğü değil
TEPCO radyoaktif suyun tahliyesi için onay istiyor
Kosova, Danimarka'ya hapishane kiraladı