Cumhurbaşkanı adaylığı imzalarında 5. gün! Hangi aday kaç imza topladı?

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci yarın saat 17.00'de sona eriyor.



Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, dün 100 bin imzayı toplayarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Adaylıktan çekilen ve Cumhur İttifakı protokolüne imza atan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da yarın YSK'ya başvurup resmi olarak adaylıktan çekildiğini ilan etmesi bekleniyor.

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için süreç de yarın 17.00'de sona eriyor. 100 bin imzada saat 13.00 itibarıyla son durum...

Muharrem İnce : 104 bin 969

Fatih Erbakan : 69 bin 165

Sinan Oğan: 67 bin 127

Doğu Perinçek : 20 bin 918

Yakup Türkal : 2 bin 500

Erkan Trükten : 1647

Tevfik Ahmet Özal : 1041

İrfan Uzun : 717

Halil Murat Ünver : 375

Hilmi Özden : 343

Davut Turan : 106

100 bin imzada saat 15.08 itibarıyla, Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 90 bini geçtiklerini kaydetti.