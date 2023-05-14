Cumhurbaşkanı adayları ve liderler oylarını kullandı
Cumhurbaşkanı adayları ve iderler Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Akşener, "Öncelikle milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostluk içerisinde çalıştık iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık. Kutuplaştırmadan seçmenin derdini dinleyerek çözümler üretmek üzerine çalıştık. Sandık sonucuna saygı gösterilmesi kısmına geçiyoruz. Aziz milletin vereceği karar başımızın üzerindedir." dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu Başakşehir'deki Emlak Konut Fuat Sezgin İlkokulu'nda kullandı.
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara Çankaya'da oyunu kullandı.
Oğan oyunu kullandıktan sonra, "Memleketimize hayırlı olsun. Lütfen herkes oy kullansın." diye konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Yaşamkent Mahallesindeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
"50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa Allah da onlara yaşatsın. (Seçimler) Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin" dedi.