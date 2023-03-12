Cumhur İttifakı'nın seçim protokolü belli oldu

Seçimlere ittifak yaparak girecek siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) vermek zorunda oldukları ittifak protokollerini de netleştirmeye başladı. Seçim takvimi açıklandıktan sonra ittifak protokollerinin 5 gün içinde YSK'ya verilmesi gerekiyor.

AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak metninde yer alacak unsurlar da ortaya çıktı.



Edinilen bilgilere göre "Cumhur İttifak'ı olarak, YSK'ya sunulacak ittifak protokolünde, önümüzdeki süreç için belirlenen ilkelere yer verilecek.



Özellikle deprem sonrası şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasına vurgu yapılacak. Bunun için 'Vatandaşın bekasına' öncelik verileceği, bu doğrultuda hedeflerinin 'Dirençli bir Türkiye'nin inşası' olduğu belirtilecek.



Ayrıca protokolde 'Pusulamız Türkiye Yüzyılı, derdimiz yıkmak değil, üretmek. Türkiye için hemen şimdi, doğrunun ittifakı, ortak gelecek, haklılığın tarafı, doğruluğun güvencesinin Cumhur İttifakı' olduğuna" yönelik unsurlar yer alacak.

Protokolde proaktif bir siyaset tarzının izleneceği, kimlik tabanlı siyaset yapılmayacağı, Cumhur İttifakı'nın bütün kimliklerin ortak ittifakı olduğu, yanlışa yanlış, doğruya doğru ilkesi ile hareket edileceği, güçlü liderlikle Türkiye'nin dünya liderliğinin hedeflendiği, siyaset üstü bir yönetişim anlayışının benimsendiğine yönelik başlıklar bulunacak.

İmza sayısı altıya çıkabilir

AK Parti kaynakları, protokol metninin iki sayfadan oluşacağını, Erdoğan, Bahçeli ve Destici tarafından imzalanacağını kaydetti. Protokolde, AK Parti, MHP ve BBP'nin "Cumhur İttifakı" unvanıyla seçime girmeye karar verildiği belirtilecek. Hüda-Par ittifaka katılınca Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu da imza atacak.

Yeniden Refah Partisi ve DSP ile yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, protokolde bu iki partinin genel başkanının da imzasına yer verilecek.