Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.



Binali Yıldırım ve Fatih Erbakan görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Binali Yıldırım ile Fatih Erbakan bir açıklama yaptı.



''Seçimlerde birlikte yol yürüyelim''



Binali Yıldırım şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılacak seçimlerin milletimize, ülkemize, insanlığımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Seçim takvimi netleştikçe partiler arasında görüşme trafiği başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yapılacak seçimlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli faydalı görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki, inşallah bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabii ki sayın genel başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha sayın genel başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

''Yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz''



Yıldırım'ın ardından bir açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şöyle konuştu:

"Bugün sağ olsunlar AK Parti heyeti olarak kıymetli başbakanımız ve Ali İhsan Bey ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişi ve müzakerede bulunuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını ilettiler. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'na görmeyi ifade ettiler. Biz de inşallah yetkili kurumlarımızda değerlendirip kendilerine en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah ülkemiz için milletimiz için hayırlı adımlar atmak, hayırlı sonuçlar nasip olur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim, inşallah hayırlı olsun."