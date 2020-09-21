Cübbeli'nin sözleri harekete geçirdi

Cübbeli Ahmet adı ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı yayında kullandığı "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleri sonrasında İçişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada, bu tür iddialara kayıtsız kalınamayacağı, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığı belirtildi.

Cübbeli Ahmet adıyla bilinen İsmailağa Cemaati'nin önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir programda "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" demişti. Bu sözlerden sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir kısım derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını, terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını belirtti.

"TERÖR VE İSTİHBARAT BİRİMLERİMİZ TAHKİKATA BAŞLAMIŞTIR"

Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından, bir haber sitesinde yer alan 'Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' başlıklı haberi paylaştı. Ersoy, "Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı'nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bakan Yardımcısı Ersoy'un Twitter'daki açıklamasını kendi sayfasında paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" demişti. Ünlü ayrıca "Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150'sinin ismini vermeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı.