Cübbeli Ahmet, yıllar sonra Sagopa hakkında konuştu
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet hoca olarak tanınan Ahmet Ünlü, bir dönem sohbetlerine katılan rapçi Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) ile aralarının neden açık olduğunu anlattı. Ünlü, "12-13 senelik olay. Tamire kalktık ama tamir edemedik. Kabul etmedi" dedi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube'daki kanalında gençlerden gelen soruları yanıtladı.
Bir gencin, "Biz şarkılarını çok dinliyorduk bir ara. Hocamla da yakın arkadaşlardı evvelden. Fakat sonradan ne olduysa bilinçsizliğe doğru kaydığını söyledi. Sagopa Kajmer ile hocanın arasındaki diyalog neydi?" şeklindeki sorusu Cübbeli Ahmet'e yöneltildi.
Cübbeli Ahmet, bu soruya, "O kardeş geldi, gitti. Biz de ailecek evine de gittik, geldik. Bayağı bir muhabbet hasıl oldu. Fakat sonra bizim de kabahatimiz şöyle olabilir; bir kere bizi görmeye geldi.
O arada üst kattaydım ben. Aşağıdaki bazı arkadaşlar 'müsait değil' gibi bir şeyler mi demişler. 12-13 senelik iş. O da hassas bir yapıya sahip olabilir. Bir darılma durumu oldu."