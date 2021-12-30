Cübbeli Ahmet Hoca'dan NASA'ya tam destek

NASA bünyesinde gerçekleştirilen uzay çalışmalarına bir destek de Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi. Uzay araştırmalarının Kuran-ı Kerim'de emredildiğini vurgulayan Cübbeli Ahmet, "Uzay ilimleri ile ilgili araştırma yapmak İslam’da makbul sayılan, hatta bir ayette emredilen bir konudur." dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Osmanlı'nın da uzay konusuna önem verdiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Evvelce teleskoplar, mikroskoplar vasıtasıyla yüzlerce sene evvel araştırmalar yapılmış, gezegenler takip edilmiştir. Osmanlı da buna çok kıymet verdi. Dolasıyla bunlar hep ayeti kelimeye dayanmaktadır" diye konuştu.

NASA'nın uzay araştırmalarından övgüyle bahseden Cübbeli Ahmet Hoca şu ifadelere yer verdi:

"Uzay ilimleri ile ilgili araştırma yapmak İslam’da makbul sayılan, hatta bir ayette emredilen bir konudur. Nitekim Yunus Suresi’nde ‘Söyle insanlara, bakın göklerde, yerlerde neler var’ der. Şimdi yerlerde neler olduğu, birçok ayette geçiyor. ‘Yer yüzünü gezin, dolaşın, bakın, tefekkür edin, düşünün’ ayetleri var. Bu tamam, yerle ilgili çok ayet var. Ama gökle ilgili Yunus Suresi 101’inci ayette özellikle, göklerde ne var bakın, der. Nasıl bakılabilir? Tabii ki aletlerle, cihazlarla…Ayeti kelimelerin nâzır olduğu dönemlerde bu aletlerin hiçbirinin bulunmadığı bilinmektedir. Çünkü Kuran-ı Kerim kıyamete kadar bâki olduğundan ve kıyamete kadar gelecek Müslümanlara yön verdiğinden, tabii ki bu zamanlarda bu araştırmalar başlamıştır"

NASA geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir karar almış ve uzay araştırmalarında dinin etkisini araştırmak için farklı dinlerden 24 ilahiyatçıyı işe almıştı.