Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı

Federasyondan yapılan açıklamada, UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takım kampında bulunan Portekizli futbolcu Ronaldo'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Durumunun iyi olduğu aktarılan Ronaldo'nun semptom göstermediği ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

İtalya'nın Juventus ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun milli takım kampından ayrıldığı ve İsveç ile oynanacak mücadelede görev yapamayacağı ifade edildi.

Ayrıca pozitif vakanın ardından milli takımda bulunan diğer oyuncuların testten geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Portekiz, yarın İsveç'i ağırlayacak.