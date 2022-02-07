Cristiano Ronaldo Instagram'da rekor kırdı
Cristiano Ronaldo, sahadaki rekorlarına Instagram rekorlarını ekledi. Portekizli futbolcu, Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçen ilk kişi oldu.
Manchester United takımının yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sahada kırdığı rekorlara sosyal medyada yeni rekorlar ekledi.
37 yaşındaki Portekizli sporcu, Instagram’da 400 milyon takipçi sayısını geçen ilk kişi olarak sosyal medya tarihine geçti. Ronaldo için 'Instagram'ın kralı' denilmeye başladı.
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