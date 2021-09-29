Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağını açıkladı

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibiyle çıktığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. İngiliz medyası, Portekizli yıldızın futbolu bıraktıktan sonraki kariyerine ilişkin ipuçları verdi.

MANCHESTER UNİTED, FORMASINI GİYDİĞİ SON TAKIM OLACAK

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'da genç takıma antrenör olmak istiyor. Portekizli yıldız, antrenör olduktan sonra aynı zamanda 11 yaşındaki oğlunun gelişimini de takip edebilecek. Manchester United ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz ekibinin kariyerindeki son takım olması bekleniyor.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Her zaman futbolu bıraktıktan sonra dinleneceğini söyleyen Ronaldo'nun fikir değiştirmesi hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.

4 maçta 4 gol birden attı

Premier Lig'e geri dönüşü büyük bir coşkuyla karşılanan Portekizli dünya yıldızı, kendisini bekleyen futbolseverlere aynı şekilde karar verdi. Manchester United ile ikinci dönemine gollerle başlayan Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibiyle çıktığı 4 maçta 4 gol birden attı.

Öte yandan Manchester United'ın ligde Aston Villa'ya yenilmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği sorgulanmaya başladı. Ronaldo'nun da gelişiyle birlikte kulüpte birçok şeyin değiştiği öne sürülürken, Solskjaer'in takımdan ayrılmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Manchester United'da antrenör olmak istiyor

Manchester United ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, futbol kariyerini noktaladıktan sonra yapmak istediklerini belirledi. İngiliz basınının önde gelen kuruluşlarından The Sun'ın haberine göre, Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'da genç takıma antrenör olmak istiyor.

Cristiano Ronaldo antrenör olduktan sonra aynı zamanda 11 yaşındaki oğlunun gelişimini de takip edebilecek. Manchester United ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz ekibinin kariyerindeki son takım olması bekleniyor.