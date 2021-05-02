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Crew-1 görevi tamam: NASA ve SpaceX astronotları Dünya’ya rekorla döndü

SpaceX ve NASA’nın Crew-1 görevi kapsamında uzaya gönderdiği 4 astronot Dünya’ya döndü. Astronotlar, Crew-1 görevi kapsamında uzayda en uzun kalma rekorunu da kırdı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in 6 aylık Crew-1 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdiği 4 astronotun bulunduğu uzay aracı Florida açıklarına iniş yaptı.

 

Astronotlar, SpaceX’in kurtarma gemisi tarafından okyanustan alınan uzay aracından çıkarıldı. 4 astronot doktor kontrollerinin ardından Houston’a gitmek üzere helikopterle kıyıya götürülecek ve ardından kendilerini bekleyen bir uçağa binecek.

Astronotlar, Crew-1 görevi kapsamında uzayda en uzun kalma rekorunu da kırdı.

 

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in NASA için ilk kez gerçekleştirdiği Crew-1 uzay görevi kapsamında 4 astronot, 15 Kasım’da Falcon 9 roketi ile Florida’dan Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılmıştı.

ABD’li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi, fırlatmanın ardından 1 gün sonra ISS’ye ulaşmıştı.

Astronotlar, Crew-1 görevi kapsamında uzayda en uzun kalma rekorunu da kırdı.

ABD'de bir uzay aracının 53 yıl sonra ilk defa gece saatlerinde yeryüzüne indiği belirtildi.

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