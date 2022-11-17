CR7'nin posterleri Old Trafford'dan söküldü!

Cristiano Ronaldo'nun İngiltere'de verdiği röportaj bir anda gündeme oturdu. 37 yaşındaki yıldız ile ilgili Manchester United'dan hamle geldi.

"Bana saygı duymayana ben de saygı duymam" demişti

Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Portekizli, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar." dedi.

"Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum. Ama neyse umurumda değil." şeklinde konuştu.

"Ralf Ragnick'in adını bile duymadım!"

"İnsanlar doğruyu dinlemeli. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da öyleydi. Manchester United, Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır diyebilirim. Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını (Ralf Ragnick) bile duymadım." dedi.

"City'ye transfer olmaya çok yakındım"

"Futboldaki en önemli şey taraftarlar. Onlar her zaman benim yanımda oldular. Bunu sokakta yürürken hissediyorum. Beni çok takdir ediyorlar. Benim için taraftarlar her şey demek! Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Ayrıca, Sir Alex Ferguson benim için çok değerli bir insan. İşi değiştiren bunlar oldu. Ferguson, Manchester United'a dönüşümde anahtar rol oynadı. Manchester City'e çok yakındım ama imza atsaydım sadık biri olmazdım. Bu bilinçli bir karardı. Hiçbir zaman geri döndüğüm için pişman olmadım. Geri dönüşümde en önemli pay Sir Alex Ferguson'ındır." diye konuştu.

Ferguson beni aradı

"Sir Alex Ferguson beni aradı, 'Manchester City'e imza atamazsın, bu imkansız' dedi. Ben de sadece 'Tamam patron' dedim. Kararımı değiştirdim. Ben hala Manchester United'a geri dönüşümün, o günden bakınca doğru karar olduğunu düşünüyorum. Manchester United'a geri dönmek inanılmazdı. Kulüpteki hiçbir şeyin gelişmediğini imza attığım hafta anladım." dedi.

Old Trafford'dan posteri kaldırıldı

Portekizli dünya yıldızına karşı Manchester United'dan bir hamle geldi. İngiliz kulübü, Old Trafford'un üzerindeki Ronaldo posterini söktü. Poster, işçiler tarafından sökülürken o anlar gündem oldu.

Whatsapp grubundan da atıldı

United'da istenmeyen adam ilan edilen Cristiano Ronaldo ile ilgili olay bir gelişme daha yaşandı. Indykaila News; röportaj sonrası Manchester United oyuncularının Cristiano Ronaldo'yu Whatsapp grubundan çıkardığını duyurdu. Grubun yöneticilerinin Harry Maguire ve Scott McTominay olduğu ifade edilirken bu iddia Ronaldo'nun ayrılık iddialarını da güçlendirdi.