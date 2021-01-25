Japonya'da intihar salgını daha çok korkutuyor

Koronavirüsle savaşta diğer ülkelere kıyasla örnek gösterilen bir performans sergileyen Japonya'da salgın, özellikle kadınlarda ve gençlerde ekonomik zorluk ve ailedeki iş yükünün artmasıyla bağlantılı intiharları tetikleyerek bambaşka bir açıdan yıkıma yol açıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2020 yılında 20,919 kişi intihar etti. Aynı dönemde koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3,460 kişi.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip Japonya G7 ülkelerinin içinde en yüksek intihar oranına sahip. Asya bölgesinde sadece Güney Kore'nin intihar oranı Japonya'yı geçiyor.

2006'da İntiharı Önleme Temel Kanunu'nun çıkmasından sonra alınan ekonomik önlemler ve akıl sağlığı konusundaki genel bilinçlenme işe yaramış, o zamana dek çoğunluğunu işini kaybeden orta yaş ve üstü Japon erkeklerin oluşturduğu yıllık 30 binin üzerindeki intihar vakaları her geçen yıl azalarak 2019'da 20 binin altına düşmüştü.