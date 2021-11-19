Covid-19'a ilk yakalanan 'gerçek' kişi belli oldu
Tüm dünyanın iki senedir mücadele ettiği Covid-19 pandemisinde sıfırıncı hastanın kim olduğu ortaya çıktı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın canına mal oldu.
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Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüsü yenmek için çalışmalar sürüyor. Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.
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Virüse karşı aşı ve ilaç geliştiren bilim dünyası bir yandan da virüsün tam olarak nerede ortaya çıktığını tespit etmeye çalışıyor. Bu kapsamda uzmanlar 'sıfırıncı hasta' olarak anılan virüsün ilk görüldüğünü kişiyi arıyor.
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VE İLK HASTA BULUNDU
New York Times gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, koronavirüse yakalanan ilk kişiyi saptamayı başardı.
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