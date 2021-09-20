Covid-19 tablosu değişti

Bakan Koca mesajında, "günlük Covid-19 tablomus değişti, bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik.” dedi.

Bakan Koca’nın paylaştığı yeni tabloya göre son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.



7 İL MAVİYE DÖNDÜ

Düşük riskli kategorideki illerin sınıflandırıldığı 'mavi' renkte, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Eskişehir, Amasya ve Ordu yer aldı.



ÜÇ BÜYÜK İLDE AŞI DURUMU

Aşılama risk haritasında 2. doz yapanların oranı, İstanbul'da %64.9 (turuncu), Ankara %71.3 (sarı), İzmir %73.7(sarı) oldu.



DOĞU KIZARDI

Yeni tabloda, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır yüksek riskli kentlerin yer aldığı 'kırmızı' kategoride bulunuyor.