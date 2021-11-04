COVID-19 ilacına ilk onay

İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi kurumu, ABD ilaç devi Merck'in COVID-19 için geliştirdiği Molnupiravir'in kullanımına onay verdi.

Böylelikle İngiltere aşının ardından ilaca da onay veren ilk ülke oldu.

Washington Post'un haberine göre Merck Başkanı Robert M. Davis yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i dünyanın dört bir yanındaki hastalara mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için hem titizlikle hem de aciliyetle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Şirket, acil kullanım izni için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne geçtiğimiz haftalarda da başvuruda bulunmuştu.

Ekim ayında yayımlanan veriler, Molnupiravir'in COVID-19'a yakalanma riski yüksek olanlar için ölüm veya hastaneye kaldırılma oranını yarı yarıya indirebileceğini ortaya koymuştu.