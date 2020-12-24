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COVID-19 hastası, dua eden oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü

ABD'de, koronavirüs tedavisi gören 37 yaşındaki Jesse Martinez, hastanede aynı odayı paylaştığı yaşlı hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.

BBC'nin haberine göre olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi.

Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.

Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Salgınla mücadelede çok zor günler yaşanıyor

California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor.

Eyalette, COVID -19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.

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