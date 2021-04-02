Covid-19 gitmeyecek, kısıtlamalar bu hastalığı bitiremez

Son dönemde Covid-19'la başarılı bir yol haritası çizen İngiliz hükümetinin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty, Covid-19'la mücadele tedbirlerinin sonsuza kadar devam edemeyeceğini ve virüsü de ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Perşembe günü Kraliyet Tıp Derneği'nin web seminerinde konuşan Whitty, "Covid-19 gitmeyecek. Bu artık hayatımızın geri kalanı boyunca sürecek bir hastalık. Dolayısıyla, bir noktada griple başa çıktığımız gibi onu da yönetmemiz gerekeceği açık." ifadelerini kullandı.

Whitty, Birleşik Krallık'ta her yıl 25 bin kadar insanın manşetlere çıkmadan gripten öldüğünü, çünkü toplumun kabul edilebilir bir risk seviyesi ile insanların tahammül etmeye hazır olduğu kısıtlamalar arasında bir denge kurduğunu kaydetti.

Hükümet de, Covid-19 ve kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak birçok varyantı sonucu yaşanabilecek ölümleri, olabildiğince düşürmeyi hedefliyor. Ancak yine de, mevcut kısıtlamalar muhtemelen haziran ayında sona erecek.

Whitty, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında salgını düşük seviyede tutan, ölümleri elimizden geldiğince aşılar gibi tıbbi karşı önlemler ve zamanı geldiğinde ilaçlar yoluyla nüfusun tahammül edeceği şekilde en aza indiren bir denge kurmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri maksimize etmemekle birlikte ölüm oranınuı düşürmeliyiz.'

Birleşik Krallık, dünyanın en yüksek Covid-19 ölüm oranlarından birine maruz kaldı. Kümülatif ölüm oranı Ocak ayında kısa bir süre için küresel olarak en yüksek değere yükseldi.

Daha sonra vaka sayıları, hastaneye yatışlar ve ölümler azaldı. Ocak ayında 1.300'ün üzerine çıktıktan sonra 18 gün boyunca ölümler günde 100'ün altına indi.