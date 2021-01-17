COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı 700 bini geçti

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, 700 binden fazla kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Bakanlığın COVUD-19 aşısını takip etmek için hazırladığı internet sitesine göre, saat 17.53 itibarıyla 702.806 kişiye aşı yapıldı.

Sağlıkçılar, MHRS üzerinden randevu alarak aşı yaptırabiliyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor.

Öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşlar da aşılanacak

Sağlık çalışanlarının ardından COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.