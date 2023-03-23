Counter-Strike 2 geliyor!

Counter-Strike 2, Valve tarafından çok kısa bir süre önce aniden duyuruldu. Counter-Strike 2, oyun tarihindeki en büyük teknik sıçrama olarak ifade edilirken yeni özellikler ve güncellemeler için bir zemin görevi göreceği ifade söyleniyor.

Counter-Strike 2 çıkış tarihi 2023 Yaz döneminde olacak. Net bir çıkış tarihi yok ancak Counter-Strike 2 için test süreci başlıyor.

Valve yaptığı açıklamada Counter-Strike 2’nin test sürecine bazı CS:GO oyuncularının katılacağını duyurdu. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

Donanimhaber.com'un haberine göre, Counter-Strike 2, CS:GO oyununa ücretsiz bir güncelleme olarak bu yaz sunulacak. Oyunda kapsamlı ve temel değişiklikler söz konusu. Sis bombaları artık çevresiyle etkileşime geçen; ışığa, silah atışlarına ve patlamalara tepki gösteren dinamik hacimsel nesnelere dönüştürülmüş durumda. Bu durum sis bombasının oynanışa çok daha fazla etki etmesini sağlayacak.

Haritalar güncelleniyor

Counter-Strike 2 ile birlikte haritalar da elden geçirilecek veya tamamen değiştirilecek. Sonuç olarak daha net, parlak ve iyi haritalar oluşturulmuş olacak. Valve, yeniden tasarlanan haritalarda Source 2 araçlarından ve görüntü işleme özelliklerinde faydalandığını belirtiyor. Örneğin hemen üstte Overpass haritasını görüyorsunuz. Değişim ciddi seviyede.

Envanter ve skinler de güncellenecek

CS:GO envanteriniz ve skinleriniz Counter-Strike 2 güncellemesiyle birlikte yine sizde olmaya devam edecek. Hiçbir silahınız veya skininiz kaybolmayacak. Ek olarak, Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle bunlar görsel olarak daha güzel görünecek. Eski modelleri ve kaplamaları desteklemeye ek olarak tüm stok silahlar da yüksek çözünürlüklü modellerle güncellendi.