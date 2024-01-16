Çorumlunun yaptığı maaş zammını herkes yapamaz
Asgari ücretin açıklanmasının ardından belediye işçileri maaşlarına yapılacak artış oranını beklemeye koyuldu. Şu ana kadar belediyelerin yaptığı en yüksek maaş artış oranı yüzde 150 ile Çorum Belediyesi'nden geldi.
AJANS HABER - ULAŞ KAYA
Belediyeler, 2024 yılında belediye işçileri için geçerli olacak maaş artış oranlarını tek tek açıklıyor.
Birçok belediye yerel seçim öncesi kesenin ağzını açtı fakat içlerinden öyle bir belediye var ki yaptığı zam oranıyla kimse yanına yaklaşamadı.
Zirvede Çorum var
Çorum Belediyesi, işçi maaşlarına yüzde 150 oranında rekor bir zam yaptı. Rekor zammın mimarı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Bizim merkezimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim kardeşlerimiz kışın soğukta, yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa, biz bu hakkı teslim etmeliyiz" dedİ.
Çorum'u Şarkışla Belediyesi takip ediyor
Çorum Belediyesi'nin yüzde 150'lik artış oranını, yüzde 120'lik artış oranıyla Sivas Şarkışla Belediyesi izledi. Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, “10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde çalışanlarımızı nasıl koruduysak bu sözleşmemizde de aynı şekilde koruduk.” diye konuştu.
Elazığ Belediyesi de yüzde 100'ün üstüne çıktı
Belediyelerde yapılan en yüksek üçüncü zam oranı ise yüzde 103,8 ile Elazığ Belediyesi'nde gerçekleşti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, işçi maaşlarına yüzde 103,8 oranında zam yaptıklarını açıkladı.
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