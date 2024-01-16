Çorumlunun yaptığı maaş zammını herkes yapamaz

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Belediyeler, 2024 yılında belediye işçileri için geçerli olacak maaş artış oranlarını tek tek açıklıyor.

Birçok belediye yerel seçim öncesi kesenin ağzını açtı fakat içlerinden öyle bir belediye var ki yaptığı zam oranıyla kimse yanına yaklaşamadı.

Zirvede Çorum var

Çorum Belediyesi, işçi maaşlarına yüzde 150 oranında rekor bir zam yaptı. Rekor zammın mimarı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Bizim merkezimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim kardeşlerimiz kışın soğukta, yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa, biz bu hakkı teslim etmeliyiz" dedİ.

Çorum'u Şarkışla Belediyesi takip ediyor

Çorum Belediyesi'nin yüzde 150'lik artış oranını, yüzde 120'lik artış oranıyla Sivas Şarkışla Belediyesi izledi. Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, “10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde çalışanlarımızı nasıl koruduysak bu sözleşmemizde de aynı şekilde koruduk.” diye konuştu.

Elazığ Belediyesi de yüzde 100'ün üstüne çıktı

Belediyelerde yapılan en yüksek üçüncü zam oranı ise yüzde 103,8 ile Elazığ Belediyesi'nde gerçekleşti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, işçi maaşlarına yüzde 103,8 oranında zam yaptıklarını açıkladı.