'Dur' ihtarına uymayan sürücü 2024'ün ilk dakikalarında ceza yedi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalar kapsamında, yılın ilk dakikalarında bir otomobil, durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarından kaçarak bölgeden uzaklaşan sürücü H.Ş., takip sonucu Karşıyaka 16’ıncı sokakta ekiplerce durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü H.Ş.'nin, 2.20 promil alkollü olduğu saptandı. Bunun üzerine sürücüye 32 bin 351 TL idari para cezası uygulandı. Yeni yılın ilk dakikalarında ceza uygulanan sürücüye polis alkollü araç kullanmanın tehlikelerini anlattı.

Sürücü H.Ş., Bahçelievler Polis Merkez Amirliğine götürüldü.