Çorum'da suya, ekmeğe ve ulaşıma zam yok!

Çorum Belediyesi, yeni yılda başta ekmek, su ve ulaşım olmak üzere belediye hizmetlerinde zam yapmama kararı aldı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekonomik zorluklar yaşandığı bu günlerde vatandaşlara destek olmak amacıyla hizmetlerde zam yapılmayacağını açıkladı.

Başkan Aşgın, yeni yılda başta ekmek, su ve ulaşım olmak üzere belediye hizmetlerinde zam yapmama kararı aldı.

Başkan Aşgın, "Ekonomik zorlukların yaşandığı bu günlerde vatandaşımıza destek olmak amacıyla belediyemiz tarafından sunulan hizmetlere herhangi bir zam yapmama kararı aldık. Sunulan hizmetlerde özellikle içme suyu, toplu ulaşım ve ekmek başta olmak üzere belediyemizce sunulan birçok hizmetin tarifesi aynı kalacak. Her zaman olduğu gibi zor zamanlarında da hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.