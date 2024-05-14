Çorum'da bıçaklı sopalı kavga!

Olay, akşam saatlerinde Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı. Taraflardan H.N.A. (49) ve H.O.M. (51), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, diğer iki kişi ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.