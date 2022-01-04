Çorum FK'da Mesut Özil heyecanı

Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in, TFF 2.Lig'de mücadele eden Çorum FK'yı satın almaya hazırlandığı öğrenildi.

Alman Bild Gazetesi gündeme getirdi

Alman Bild'in gündeme getirdiği iddiayı Çorum FK yöneticileri de doğruladı. Özil, 6 Kasım 2021 tarihinde Çorum FK'nın Bodrumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe'nin Çorumlu yıldızı İrfan Can Kahveci ile birlikte Çorum FK Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın'la iletişime geçti.

Çorum FK yöneticileri görüşmeyi doğruladı

26 Aralık’ta görevinden istifa eden Oğuzhan Yalçın görüşmeyi doğruladı ve “2 ay önce Çorumlu olan İrfan Can Kahveci bizi aradı. Mesut Özil’in futbolu bırakınca tesisi, stadı olan bir kulübü almak istediğini söyledi. Kısacası nabız yokladılar." dedi.

Güncel kadro değeri 2.6 milyon euro

Maçlarını 15 bin kapasiteli Şehir Stadı’nda oynayan Çorumspor FK'nın, güncel kadro değeri ise Transfermarkt'a göre 2.6 milyon euro civarında. Bir dönem Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Milli Takım oyuncusu Mehmet Aurelio’nun da çalıştırdığı Çorum FK ligin ilk yarısını 6. sırada tamamladı.