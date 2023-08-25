Çorum Belediyesi'nin ilk GES yatırımı törenle açıldı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, rüzgar enerjisi santrali ve biyokütle enerji santralinin ardından kurdukları güneş enerjisi santrali ile yılda yaklaşık 18 milyon kilovat elektrik enerjisi üretir hale geldiklerini söyledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında Türkiye'deki önde gelen belediyelerden olduklarını belirten Aşgın, "Türkiye'deki belediyeler içinde yıldız gibi parlayan bir belediyeyiz. Su terfi istasyonlarından sosyal tesislere, hizmet binalarımıza kadar bütün birimlerde tükettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 75'ini rüzgar enerjisi santrali ve çöpten elektrik üretilen biyokütle santralinde ürettiğimiz elektrikle karşılıyorduk. Açılışını yaptığımız güneş enerjisi santrali ile üretimimizin tüketimimizi karşılama oranı yüzde 79'a çıktı." dedi.

Güneş enerjisi santralinin devamının geleceğini dile getiren Aşgın, "Şu anda mevcut sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla ürettiğimiz elektrik miktarımız, toplam tüketimimizin yüzde 79'u. Bu muazzam bir oran ama asla yeterli değil. Eskice köyü haricinde bir de Konaklı'da su terfi istasyonumuz var. Orada daha büyük arazimiz var. Proje hazırlıkları başladı. Yılda 1 milyon 700 bin kilovat elektrik üretecek. Bunu da tamamladığımızda toplam tüketimimizin yüzde 85'ini karşılamış olacağız. Konaklı'dan sonra Koçhisar isale hattında hidroelektrik santrali ve güneş enerjisi santrali projelerimiz olacak. Kısa süre içinde üretimimizin tüketimimizi karşılama oranını yüzde 100'ün de üzerine çıkaracağız." diye konuştu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da konuşmasında dünyada enerji konusunda problemler yaşandığına dikkati çekerek, yenilenebilir enerji yatırımlarından ötürü Aşgın'a teşekkür etti.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.