Çorum Belediyesi'nden yeşil enerjiye yatırım! GES yarın hizmete açılıyor!

Yeşil enerjiye yatırım yapan Çorum Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hem Çorum hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan Güneş Enerji Santrali Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Eskice Köy pompa istasyonun bulunduğu bölgeye kuruldu.

Santral, 25 Ağustos Cuma günü, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın katılımıyla saat 18.00’de gerçekleştirilecek törenle açılacak.

Açılışa tüm Çorum halkını davet eden Aşgın, “Yenilenebilir enerjinin kullanımı, çevre kirlilikleri, küresel ısınma gibi çevre faktörleri açısından da son derece önemli. Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji potansiyelimizi sürekli artıran bir belediyeyiz. Güneş enerjisi gibi bitmek tükenmek bilmeyen bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek üzere gayretimiz artarak devam edecek. Türkiye’nin en enerjik belediyesi olmak için aşkla çalışıyoruz” dedi.