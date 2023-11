Çorum Belediyesi Siyonizme geçit vermedi!

Çorum Belediyesi, devrim niteliğinde bir karara imza attı ve Çorum Belediyesi'nde çalışan 2 binin üzerindeki memur ve işçinin maaş kartının, yerli ödeme sistemi TROY'a taşınmasını kararlaştırdı.

Tüm belediyelere örnek oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam boyutuna ulaşan saldırılarının ardından Siyonizme destek olan Bank of America'ya komisyon kazandıran Visa ve Mastercard gibi ödeme yöntemlerini terk ederek yerli sistem Troy'a geçen Çorum Belediyesi, bu tavrıyla diğer belediyelere de örnek oldu.

Çorum Belediyesi'nin ardından Kırıkkale Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi de yerli ödeme sistemi Troy'a geçtiklerini duyurdu.

Başkan Aşgın'dan çağrı!

Bu tavrıyla, Türkiye çapında büyük bir farkındalık yaratan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm belediyelere ve kamu kurumlarına Siyonizme destek olan ödeme yöntemlerini terk etme çağrısında bulunmuştu.

"İşgale destek olan tüm ürünleri kaldırdık"

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına başladığı ilk andan itibaren Çorum Belediyesi'nin gereğini yaptığını söyleyen Aşgın, "İşgale destek olan tüm firmaların ürünlerini raflardan kaldırdık. Bu boykotumuz çığ gibi büyüdü. Türkiye'de birçok belediyemiz de daha sonra boykot açıklaması yaptı onlara da kalbi şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Siyonizme para akıtıyor"

Visa ve Mastercard'ın Siyonizme destek olan Bank of America'ya komisyon kazandırdığının altını çizen Aşgın, "Bu firma, her bir alışverişten %1,5 komisyon almak suretiyle adeta Siyonizme para akıtıyor. Dolayısıyla bu kartlarla yaptığımız her alışverişin %1,5’luk bölümü Siyonizme ve oradaki işgali alkışlayanlara gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

"Artık, katil sürüsüne akan o kesintiler Türkiye'de kalacak"

Belediye işçileri ve sendika temsilcileriyle yapılan görüşme sonucunda 2 bini aşkın personelin toplu halde banka ve kredi kartlarının tamamının yerli ve milli Troy ile değiştirildiğini belirten Aşgın, “Eli çocuk kanına bulaşmış katil sürüsüne akan o kesintiler artık Türkiye'de kalacak." dedi.