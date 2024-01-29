Çorum Belediyesi kaçak suya geçit vermedi!

Çorum Belediyesi bir yandan sağlıklı suyu musluklara ulaştırmak için altyapıyı yenilerken diğer yandan da şebekede meydana gelen su kaçaklarına anında müdahale ediyor.

Belediye ekiplerinin su kaçağı ile mücadelede gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kayıp kaçak tespit aracımızla yaptığımız çalışama sayesinde 2023 yılında toplam 296 kilometre şebeke suyu hattı dinlemesi yaptık, 209 noktada su kaçağı tespit ederek anında müdahale ettik. Yapılan bu tespitler sayesinde boşa akan tonlarca suyumuz şebekede kaldı.” dedi.

Kayıp kaçak ile mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Su israfının önüne geçmek için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz.” dedi.