Sağlık Bakanı Koca'nın gelişinin bir iki gün gecikeceğini açıkladığı aşılar çarşamba günü İstanbul'da olacak ve kontrollerden sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak.

TRT Haber Muhabiri Musab Eryiğit'in imza attığı özel haberde, Sinovac deposundan Türkiye'ye gönderilecek aşıların tırlara yüklenerek, Pekin Havaalanı'na doğru yola çıkarılma anlarına tanıklık edildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Gümrük işlemleri bittikten sonra aşılar Türk Hava Yolları'na ait uçağa yüklenecek. Pekin'den kalkacak uçak yaklaşık 10 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a inecek. Çarşamba günü İstanbul'da olması beklenen aşıların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kontrolünden geçirilecek.

CoronaVac aşıları tırlara yüklendi



🔹Türkiye'nin Çin'deki Sinovac firmasından sipariş ettiği 1 milyon 340 bin dozluk ilk parti CoronaVac koronavirüs aşısının tırlara yükleniş anı ilk kez görüntülendi.



📎https://t.co/oaB4ZCqkqw pic.twitter.com/k72NCZ6YtT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 28, 2020

ŞUBAT AYI SONUNA KADAR 50 MİLYON DOZ TESLİM EDİLECEK

Her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Kontrollerin tamamlanmasından sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Türkiye'ye şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşının teslim edilmesi planlanıyor. Risk gruplarına göre aşılama başlayacak.

Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/G2GfEX1MXo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020

BAKAN KOCA: AŞILARIN GELİŞİ BİR İKİ GÜN ERTELENDİ

Bakan Koca, Çin'den gelecek koronavirüs aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pekin'deki koronavirüs alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.