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Corona virüse yakalan her üç kişiden birinin 'psikolojisi bozuldu'

Araştırmaya göre Covid-19 görülen her üç kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor.

Yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan her üç kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı.

Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Covid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu.

Covid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

Covid-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

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