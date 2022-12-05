Cora: "Sundukları mandacılığın belgeseli gibiydi"

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşmasının”, toplumda heyecan uyandırmadığını, her yönüyle fiyaskoya dönüştüğünü savundu.

ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu ifade eden Cora, "Kemal Derviş tecrübesi ne çabuk unutuldu?" sorusunu yöneltti. Cora, şimdi de akıl hocası olarak Pensilvanya'dan yeni bir transferin ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kişi, tenezzül edip toplantıya dahi gelmemiş. Ankara'da olanlar da gelmedi. Hayret ki hayret, altı ok altı yabancıya teslim edildi. Vizyon belgesi diye sunduklarını, ülkemin bekası yönünden ürpertici bir tehlike olarak görüyorum. Mandacılığın belgeseli gibiydi. 'Biz bu danışmanlara sığınır, onların dediğini yaparsak kendimizi kurtarırız' anlayışının deklarasyonu niteliğinde bir program düzenlemişlerdir. Ben şunu anladım; Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi ifşa olmuş, hamburger yalanı deşifre olmuştur. Kılıçdaroğlu 8 saat kaybolmamış, alıkonulmuştur. Kendisine dayatılan danışmanlarla sözleşme imzalamıştır."