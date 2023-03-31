Cora: "İttifakının bileşenlerinden birisi PKK'dır"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim olacağını dile getirerek, Türk siyasetini tehditlerden, şantajlardan, Ali Cengiz oyunlarından kurtaracak, güzel ve güçlü bir Türkiye vaadini ortaya koyacak bir yaklaşımı önemsediklerini kaydetti.

CHP ile HDP görüşmesini Türk siyasi tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak gördüğünü vurgulayan Cora, HDP'nin daha önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmasına rağmen bu seçimde çıkarmayacağını açıkladığını anımsattı.

HDP'nin Kandil'den gelen mesajlar, Edirne'deki cezaevinden gönderilen mektuplar üzerinden bir karar verdiğini söyleyen Cora, HDP'nin daha sonra ortaya koyduğu seçim vaatleriyle tehlikeli bir sürecin işaretlerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Cora, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan bir partinin vaatlerde bulunabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

CHP'den ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan buna karşı bir ses çıkmadığını dile getiren Cora, "CHP ve HDP'nin oluşturduğu ittifakın bileşenlerinden birisi, terör örgütlerinin yaptıkları açıklamalara baktığımızda PKK'dır. PKK ile nasıl bir anlaşma yapılmış ki adeta Türkiye'nin elini kolunu bağlayıp lime lime bölüp parçalamak istiyorlar." diye konuştu.

Cora, yedili masanın kumar oynadığını ifade ederek, "PKK'nın gölge kabinesi ile muhalefet rehin alınmaya çalışılmaktadır. Alacakları kararlar ile şehirlerimizi yeniden terör saldırılarına açık hale getirecek ve milletin cesaretini kırarak ülkeye yeniden prangalar bağlamak istemektedirler. Biz bu oyunu bozacağız. Bunun için gece gündüz çalışacağız, bütün gerçekleri anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıya yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Cora, saldırıyı kınadığını kaydetti.