Çöpten çıkardığı patatesleri satan Burger King çalışanı kovuldu!

New York Post'un haberine göre, 9 Temmuz'da Union Polis Teşkilatı polisleri, şikayet üzerine Güney Carolina'daki Burger King'e gitti.

Burger King çalışanlarına bağıran ve hakaret eden iki kadın, polisin sakinleşme çağrılarına uymadıkları için gözaltına alındı.

Ancak daha sonra Burger King Genel Merkezi polisi arayarak, çalışanları Major'ın, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığını bildirdi.

Gözaltına alınan Major, 20 bin dolar kefaleti ödendikten sonra serbest bırakıldı.

Burger King, New York Post'a yaptığı yeni açıklamada ise Major'ın yerel yönetim tarafından işten çıkarıldığını ve söz konusu olayı kınadıklarını belirtti.

Burger King'in şirket temsilcisi, iddiaların markanın kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışına ters olduğunu kaydetti.

Suçlamalar kanıtlanırsa, Major 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.