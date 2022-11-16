COP27’nin gözdesi Türkiye pavilyonu

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenleniyor.

BM'ye üye ülkelerin iklim değişikliğe ile mücadele ve yeşil dönüşümde ülkelerinin çalışmalarını tanıttığı pavilyonlarlar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca oluşturulan Türkiye pavilyonu, COP27'nin en çok ilgi gösterilen pavilyonu oldu.

COP27 süresince Türkiye pavilyonunda, Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programları hazırlandı. Türkiye pavilyonunda; 2’si çevrimiçi olmak üzere 65 panel, 1’i çevrimiçi olmak üzere 12 sunum, toplamda 77 yan etkinlik planlanıyor.

Türkiye'nin standında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "İklim Değişikliği ile Mücadele Eylem Planı", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi, Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda alınan kararlar ve "2053 Sıfır Emisyon" hedefi tanıtılıyor.

Türkiye Pavilyonu'nda Anıt Ağaçlar, Mağaralar Doğanın Eşsiz Mirasları, Üç dilde hazırlanmış Sıfır Atık kitabı, Su Altından Türkiye Osmanlı Şehircilik Nizamnameleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Dergisi gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınları yer alıyor.

Bakanlığa bağlı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Türkiye Pavilyonu'nda üyesi olduğu Küresel Eko-Etiket Ağı ile Türkiye Çevre Etiket Sistemi'ni tanıttı.