COP27'de Türkiye standı!

15-16 Kasım 2022 tarihlerinde ise gerçekleştirilecek konferansın Bakanlar Zirvesi bölümünde Türkiye’yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil edecek. Bakan Kurum’un iklim eylem planını, ulusal katkı beyanını uluslararası kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. İklim Koordinasyon Kurulu toplantılarında tüm ilgili kuruluşlarla süreçler değerlendirilmiş, Türkiye’nin İklim yol haritası ele alınmıştı.

Türkiye Standı

27. Taraflar Konferansı süresince Türkiye Standında, Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programı hazırlandı. Etkinlik programında ise; 2’si çevrimiçi olmak üzere 65 panel, 1’i çevrimiçi olmak üzere 12 sunum, toplamda 77 yan etkinlik planlanıyor.

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi tanıtıldı

Türkiye'nin standında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "İklim Değişikliği ile Mücadele Eylem Planı", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi, Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda alınan kararlar ve "2053 Sıfır Emisyon" hedefi tanıtıldı.

COP 22 nedir?

BMİDÇS’nin en üst düzey karar alma organı olan COP, 1995 yılından itibaren ise uluslararası düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele yollarının tartışıldığı bir platform olarak düzenleniyor. BMİDÇS’ne taraf olan ülkelerin katıldığı COP’da, Türkiye dâhil 197 taraf (196 ülke ve Avrupa Birliği) bulunuyor.

COP sayesinde ülkeler tarafından iklim değişikliği ile mücadele yolları tartışılabiliyor ve ulus üstü kararlar alınabiliyor. Böylece birçok ülkeden farklı bileşenler ortak bir amaçla, iklim değişikliğini konuşmak ve harekete geçmek üzere bir araya gelebiliyor.