Colorado küle döndü! ABD'de felaketler sürüyor!

Eyalete bağlı Boulder County’de yangın, dün sabah saatlerinde başladı. Saatte 169 kilometre hıza varan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşan yangında, yaklaşık 600 ev, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül oldu.

Yetkililer, 1’i itfaiye memuru 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.

