Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken, yurdun batı ve iç kesimlerinin toz taşınımı etkisinde olacağını belirtti. Libya’dan gelen bu çöl tozu, insanları pek çok açıdan olumsuz şekilde etkileyebilir. Peki, çöl tozu insanları nasıl etkiliyor? Çöl tozundan korunmak için neler yapılmalı?