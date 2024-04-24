Çöl tozundan korunmak için neler yapılmalı?
Türkiye, Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkisi altına girdi. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da yurtta etkisini göstermeye başladı. Çöl tozları tüm yurtta etkili olurken, korunmak için neler yapılması gerektiğini sizler için derledik...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken, yurdun batı ve iç kesimlerinin toz taşınımı etkisinde olacağını belirtti. Libya’dan gelen bu çöl tozu, insanları pek çok açıdan olumsuz şekilde etkileyebilir. Peki, çöl tozu insanları nasıl etkiliyor? Çöl tozundan korunmak için neler yapılmalı?
MGM tarafından Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğine dair uyarıda bulunuldu.
Çöl tozu insanları nasıl etkiliyor?
Çöl tozu, insanların solunum yollarına girdiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Çölden gelen toz taşınımı, solunum sistemine zarar verebiliyor ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir.Ayrıca astım, bronşit ve diğer solunum rahatsızlıkları olan kişilerde var olan semptomları tetikleyebiliyor.