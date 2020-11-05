Çöken Barış sitesinde kritik isim konuştu

Depremde çöken Barış Sitesi’nin yapımında çalışan inşaat işçisi Erol Kaya enkazdan çıkarılan cansız bedenleri hüzünle izlerken çarpıcı ifadelerle gerçeği ve binaların çökme nedenini açıkladı: "Ben harç taşırken inşaatta yürümeye korkuyordum" diyen Kaya inşaata başlamadan önce zeminde ne olduğunu açıkladı. İşte Barış Sitesi'ne ilişkin kahreden son dakika açıklamaları. Üstüne bastığımız zemin titriyordu. Sürekli kullanılan malzemeler, ustalar değişiyordu. İlk depremde yıkılacağını biliyorduk.”

İzmir'de ilk katlarının üzerine adeta oturan Barış Sitesi'ndeki apartmanların çökme nedenine ilişkin son derece çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Deprem sonrasında enkazdan çıkarılan cansız bedenlerin vebalini alanlara ilişkin önemli itiraflar içeren ifadeler sitenin inşaatında çalışan bir işçiye ait. Erol Kaya depremde çöken Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçilerinden olduğunu söyledi ve inşaata başlanmadan önce zeminin durumunu, inşaaat sırasında kullanılan malzemeleri ve bu durumu bildiklerini aktardı. Kaya son dakika itiraflarında "Ben harç taşırken inşaatta yürümeye korkuyordum" derken bunun nedenini de açıkladı. Sözleri uzmanların bu bölgenin zemini ile ilgili dediklerini doğruluyordu. İşte detaylar;

BAYRAKLI'DA EN FAZLA HASAR ALAN BÖLGE

İzmir depreminde çok sayıda bina enkaza dönüşürken bazıları da ağır hasarlar aldı. Bayraklı'da en fazla hasar gören binaların olduğu alanlardan biri de Barış Sitesi'nin olduğu mahalle.

ORASI MANDALİNA BAHÇESİYDİ

30 yıl önce mandalina bahçesi olan bu mahalle şimdi binalarla dolu. Ancak depremin ardından burası da sadece bina temellerinin kaldığı bir tarlaya dönüşecek. Erol Kaya, depremde çöken Barış Sitesi ve etrafındaki ağır hasarlı binaların yapım aşamasında çalışan inşaat işçisi. O bu mahalleye geldiğinde burası tarla ve bahçelerden oluşuyordu.

ÇALIŞTIK AMA BU BİNALARA HİÇ GÜVENMEDİK"

28 yıl önce Ağrı'dan İzmir'e inşaatlarda çalışmak için geldiğini söyleyen Kaya, "İlk önce şu anda çökmek üzere olan Barış Sitesi'nin yanındaki Cumhuriyet Sitesi'nde sıva ustası olarak çalıştım. Daha sonra Barış Sitesi yapılmaya başladı. Orada da arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Biz inşaatında çalıştık ama o binalara hiç güvenmedik" diyor.

"BASTIĞIMIZ ZEMİN TİTRİYORDU"

Bu binaların inşaatlarında çalıştıktan sonra aynı mahallede kendine 3 katlı bir ev inşa eden Kaya, yıkılan Barış Sitesi'nden çıkarılan cansız bedenleri evinin üst katından izlerken çarpıcı son dakika itiraflarında bulunuyor: "Ben Barış Sitesi'ne harç taşırken binanın içinde yürümeye korkuyordum. El arabasıyla malzeme götürürken üstüne bastığımız zemin titriyordu. Kendi aramızda bu binalara güven olmaz diye konuşuyorduk. O dönem malzeme kalitesizdi. Biz söylüyorduk ama dinlemiyordu yaptıranlar."