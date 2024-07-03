Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TERÖRİSTLERİN İNLERİ YERLE BİR EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, Türk jetlerinin peş peşe havalandığı harekatta 37 hedefin imha edildiğini vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etti" mesajını paylaştı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinde halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla;

Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'nci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.