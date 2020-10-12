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Çok sayıda Ermeni askeri öldü

Ateşkese uymadılar, bedeli ağır oldu: Alay Tabur Komutanı ve çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan, aralarında komutanların da olduğu çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,” 11-12 Ekim gecesi, tüm cephe boyu durum gergin kaldı. İnsani ateşkese uymayan Ermenistan ordusu, kaybettikleri mevzileri geri almak için Ağdere-Ağdam ve Füzuli-Cebrayıl yönünde küçük gruplar halinde defalarca Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulundu” ifadelerine yer verdi

Çıkan çatışmalarda çok sayıda Ermenistan askeri, 3 BM-21 "Grad" roketatar, 1 T-72 tankı, çok sayıda askeri araç cephenin farklı yönlerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 9. Alayı Topçu Komutanı Hadrut yerleşim biriminden çekildiği ve alayın 5. taburunun askerleri mevkilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan, öldürülenler arasında yer aldığı ve tüm cephe hattının Azerbaycan ordusunun kontrolü altına olduğu bildirildi

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