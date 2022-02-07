Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu dünyaevine girdi
Çok Güzel Hareketler 2’nin yıldız ismi Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşıyla sessiz sedasız evlendi.
Final yaparak ekranlara veda eden Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile dünyaevine girdi
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Programdaki başarılı taklitleri ile öne çıkan Sarı, nikah masasına oturmadan önceki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Nikah törenine Sarı'nın ekip arkadaşları da katıldı. Mutlu çiftin imza attığı anlar arkadaşları tarafından kaydedildi.
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29 yaşındaki Sefa Sarı, profesyonel oyunculuk kariyerine "Bana Baba Dedi" isimli diziyle başlamıştı.
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