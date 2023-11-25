Çocuklarının gözü önünde karısını öldürdü 

Pendik'te aile içerisinde başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz L., 4 çocuğunun annesi İpek L.'yi çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Yılmaz L. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Palamut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek ikili arasında kavgaya dönüştü. Olay sırasında Yılmaz L., çocuklarının gözü önünde silahını alarak 4 çocuğunun annesi İpek L.'yi başından vurdu. Silah seslerini duyan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpek L.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Yılmaz L.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Evde yapılan incelemelerin ardından İpek L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı