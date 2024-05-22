Türkiye’de her 17 çocuktan birinde besin alerjisi görülüyor!

Uzmanlar, son 20 yıl içerinde Türkiye’de çocuklarda besin alerjisinin arttığına dikkat çekiyor. Türkiye’de her 17 çocuktan birinde görülen besin alerjisi gün geçtikçe çocuklar için tehlike yaratıyor. Artan bu vakalar ebeveynlerin, çocukların gıda tüketimi konusunda daha dikkatli ve bilinçli olması gerektiğine işaret ediyor. Peki, çocuklarda besin alerjisine sebep olan gıdalar nedir? Çocuklarda besin alerjisinin belirtileri nedir, nasıl anlaşılır?