Çocuklara tecavüz ettiğini söyleyen Alihan Şimşek tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya üzerinden 'küçük çocuklara tecavüz ettiğini' belirten, Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin’de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan 18 yaşından küçük Alihan, Kağıthane'de yakalayarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Alihan Şimşek, "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" , "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE OLDUĞU ANLAŞILDI

Soruşturma savcısı, şüpheli Alihan Şimşek, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede, yaptıklarının bilincinde olduğuna dair rapor gelen şüpheli, yeniden adliyeye getirildi.

FENOMEN OLMAK İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ, TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Alihan Şimşek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hakimlikteki ifadesinde, fenomen olmak için yaptığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/cocuklara-tecavuz-ettigini-soyleyen-alihan-simsek-bakirkoye-sevk-edildi