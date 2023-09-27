Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızından acı haber!

İstanbul'da gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede intihar ettiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

Fettahoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.