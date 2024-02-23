Çocuklar Duymasın dizisinden kamuya bir transfer daha!
Bir döneme damgasını vuran "Çocuklar Duymasın" dizisi, bugünlerde ise kamuya verdiği katkıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasının ardından, Birol Güven de Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı "Çocuklar Duymasın" dizisi, elde ettiği başarıyla oyuncularının tamamına yakınına şöhret kapılarını aralamıştı.
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2000'li yılların ekran klasiği haline gelen dizi, aradan geçen yıllara rağmen farklı şekillerde adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Dizinin başrolündeki Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.
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Dizinin senaristi Birol Güven de Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
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